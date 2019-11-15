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  3. Polisin kolunu ısırarak gündeme gelmişti... HDP'li vekilin oğlu gözaltında

Polisin kolunu ısırarak gündeme gelmişti... HDP'li vekilin oğlu gözaltında

Polisin kolunu ısırarak gündeme gelmişti... HDP'li vekilin oğlu gözaltında

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen HDP Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun (18) gözaltına alındı. HDP'li vekil, daha önce izinsiz gösteriye müdahale eden polisin kolunu ısırarak gündeme gelmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın kırsaldaki saldırılarını şehir merkezine taşıdığı 2015 yılında gerçekleşen terör saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde 21 Ağustos'ta yüzleri kapalı örgüt mensuplarının 5 aracın anahtarını alarak yol kestiği, olay yerine giden polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunulduğu, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği olay yerinde ve 11 Ekim 2015'te Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen Milletvekili Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ş.Tosun, gözaltına alındı.

M.Ş.Tosun'un emniyetteki işlemleri sürüyor.

POLİSİN KOLUNU ISIRMIŞTI

Diyarbakır’da HDP’lilerin izinsiz düzenlemek istediği gösteriye polis müdahale etmiş, açlık grevindeki teröristler için düzenlenmek istenen eylemde polisin müdahalesi sonucu çıkan arbedede HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun bir polisi kolunu ısırmıştı.

(AA)


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