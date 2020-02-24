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  3. Polisin durdurduğu otomobilde 20 kilo kaçak nargile tütüne ele geçirildi

Polisin durdurduğu otomobilde 20 kilo kaçak nargile tütüne ele geçirildi

Polisin durdurduğu otomobilde 20 kilo kaçak nargile tütüne ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin ihbar üzerine durdurduğu otomobilde 20 kilo kaçak nargile tütüne ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, D-300 kara yolu üzerinde Isparta plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 155 paket halinde 20 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Araçta bulunan M.D. (35) ve O. K. (32) haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. M.D. ve O.K. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (İHA)

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