Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7744
  • 6,5674
  • 261.109
  • 94.831
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Polisin dur ihtarına uymadı, sürücülerin arasına daldı!

Polisin dur ihtarına uymadı, sürücülerin arasına daldı!

Polisin dur ihtarına uymadı, sürücülerin arasına daldı!

Ümraniye’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü yaşanan kovalamacanın ardından yayaların arasına dalarak ikisi ağır dört kişiyi yaraladı.

Olay 04.00 sularında Aşağı Dudullu Mahalesi Şahinler Caddesi’nde meydana geldi. 34 HZ 8545 plakalı lüks otomobilin sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin ve yanındaki Onur Dikmen, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından ters istikametten gelerek Şahinler Caddesi’ne giren şüpheliler, halı sahadan evlerine döndükleri belirtilen altı kişilik grubun arasına daldı. Araç daha sonra sokaktaki bariyerlere ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü araçtan inerek kaçtı.

Gürültüyle sokağa çıkan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yaşar Aydın, Salih Aydın, İsmet Aydın ve Alper Malkoçoğlu ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmet Aydın ile Alper Malkoçoğlu’nun sağlık durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından Onur Dikmen olay yerinde, kaçan sürücü Mutlu Çağatay Keskin ise ekiplerin yaptığı çalışmayla mahalle arasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kenan İmirzalıoğlu hakkında flaş iddia! Geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
'Ben yandım oğlun yanmasın'
<p>Hollandalı üniversite öğrencilerinin geliştirdiği, güneş enerjisi ile çalışan ‘The Lightyear One’

Güneş Enerjisiyle Çalışan Otomobil Tanıtıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları

Mersin'de trafikte uyuşturucu testi dönemi