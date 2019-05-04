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  3. Polisin dikkatinden kaçmadı! Lüks araçlar bu halde bulundu

Polisin dikkatinden kaçmadı! Lüks araçlar bu halde bulundu

Polisin dikkatinden kaçmadı! Lüks araçlar bu halde bulundu

Konya'da 1 milyon 500 bin TL değerinde çalıntı ve 'change' (motor ve şase numarasını değiştirmek) yapılmış 15 lüks araç ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içerisinde farklı illerden Konya'ya çalıntı ve 'change' yapılmış 15 aracın giriş yaptığını tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonlarla araçları ele geçirdi. Polis, plakaları değiştirilen araçların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde olduğunu tespit etti. Çete üyesi 30'dan fazla şüpheli hakkında işlem yapan polis, otoparka çektirilen araçları sahiplerine teslim edecek.

Öte yandan polis, aralarında traktör, TIR dorsesi ve lüks araçların da bulunduğu 20 aracı ise parçalanmış halde buldu. Parçalanan araçlar incelenmek üzere emniyet otoparkına götürüldü.

(İHA)

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