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Bomba süsü verilmiş paket polisi alarma geçirdi

Bomba süsü verilmiş paket polisi alarma geçirdi

Sivas’ta bomba düzeneği kurulmuş paket polisi alarma geçerdi.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ta paniğe neden olan olay gece yarısından sonra Ece Mahallesinde meydana geldi. Mahalle sakinleri şüpheli bir kişinin bir otomobilin altında paket bıraktığını fark etti. Bir mahalle sakini tarafından incelenen paketin üzerindeki, bomba görünümlü kablo ve saatten oluşan düzenek paniğe neden oldu. Olay polise haber verildi. Paketi inceleyen ekipler olay yerine bomba uzmanlarını çağırdı. Bir bomba uzmanı, özel koruyucu kıyafetle bomba süsü verilmiş pakete fünye yerleştirdi. Fünye uzaktan patlatıldı. Patlatma sonrası da pakete vatandaşların ve gazetecilerin yaklaşmasına izin verilmedi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yapmak üzere kalan parçaları topladı. Paketi bırakan kişinin tespiti için çalışma başlatıldı. Sokağa dökülen ve camlarından olup biteni izleyen mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olayın 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti. 

Sivas’ta 16 Nisan 2019 tarihinde de benzer bir durum yaşanmıştı. Yeşilyurt mahallesinde yaşanan olayda, yine bomba düzeneği şeklinde şüpheli bir paket fünye ile patlatılmış, bomba olmadığı anlaşılmıştı. 

(İHA)

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