Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7205
  • 6,2585
  • 271.725
  • 103877
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Polis servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristler Eskişehir'de ölü ele geçirildi

Polis servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristler Eskişehir'de ölü ele geçirildi

Polis servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristler Eskişehir'de ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisinin, Eskişehir'deki bir hücre evinde etkisiz hale getirildiğini, operasyonda iki polis memurunun da hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Soylu, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisinin, Eskişehir'de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, "Arkadaşlarımız, Eskişehir'de bir hücre evini tespit ettiler. Teslim olun çağrısı yaptılar. Karşı ateş açılması sonucu bir polis memurumuz parmağından, bir polis memurumuz da boğazından hafif şekilde yaralandı. Ağır bir durum söz konusu değil. Teröristlerin ikisi de ölü ele geçirildi." açıklamasında bulundu.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
Acı haberi alan ünlüler hastaneye koştu
Balayı rotaları belli oldu
Bade İşçil ile aşk mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi
Pınar Altuğ'u yine çıldırttılar!
<p>Dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya´da, Türkiye´de ise Bartın´ın tarih ve doğanın iç iç

80 Milyon Yıllık Lav Sütunlarına Turist Akını

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

CSO yeni sezon açılışı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı

Flamingolar İzmit Körfezi’ne akın etti