Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9409
  • 6,6271
  • 244.852
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika! Polis Koleji sınavına yönelik FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

Son dakika! Polis Koleji sınavına yönelik FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

Son dakika! Polis Koleji sınavına yönelik FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

2009'daki Polis Koleji sınavında soruları önceden alarak koleje yerleştikleri tespit edilen FETÖ üyesi 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009'daki Polis Koleji sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine sızdırıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, soruları alarak Polis Kolejine yerleştiği belirlenen 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara'nın da arasında bulunduğu 13 ilde yürütüldüğü bildirildi.

Öte yandan, şu ana kadar şüphelilerden 12'sinin yakalandığı öğrenildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel'in mutlu günü: Evlendiler
Melisa ABD'ye yerleşti
Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Yeni bir şeyler üretme fikri, her zaman gelişimin önünü açar. Açılan üretim yolunda ise rekabetler d

Apple vs Samsung: Teknoloji Savaşı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı