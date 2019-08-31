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  3. Polis her yerde onları arıyor! Bunu yapan insan olamaz

Polis her yerde onları arıyor! Bunu yapan insan olamaz

Polis her yerde onları arıyor! Bunu yapan insan olamaz

Bursa'nın İznik ilçesinde öldürüldükten sonra bacaklarından ceviz ağacına iple asılmıs 2 sincap bulundu. Polis sincapları öldürüp ağaca asanları arıyor.

Bursa'nın İznik ilçesi Abdulvahap Mahallesi'ndeki evlerinden sabah saatlerinde tarlalarına çalışmaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki bahçede ceviz ağacına asılı 2 ölü sincap gördü. Hemen polis ile belediyeyi arayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay yerine gelen ekipler, bacaklarından iple ağaca asılan ölü sincapları ağaçtan indirdi. Polis, sincapları öldürüp ağaca asan kişi ya da kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

DHA

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