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  3. PKK/YPG'den huzur bozmaya yönelik yeni oyun
02 Haziran 2020 Salı 15:37 | Son Güncelleme:

PKK/YPG'den huzur bozmaya yönelik yeni oyun

PKK/YPG'den huzur bozmaya yönelik yeni oyun

Barış Pınarı bölgesindeki tarlaları yakmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG, yangını söndürmek için giden güvenlik güçleri ile halka saldırarak bölgedeki huzur ve güvenlik ortamını bozmayı amaçlıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak için her yolu deniyor.

Tarım alanlarını hedef alan teröristler, 26 Mayıs’ta Barış Pınarı bölgesinin doğu sınırındaki tarlalarda yangın çıkardı.

Yangını söndürmeye gidenlere de saldıran teröristlerin atışı sonucunda Suriye Milli Ordusundan iki kişi ile bir köylü yaralandı.Yangının söndürülmesinin ardından bölgede yapılan aramalarda tespit edilen el yapımı patlayıcılar da güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

- Provokasyonların devamı gelebilir

Bununla birlikle terör örgütü üyeleri, "Tel Tamir kırsalında Suriye Milli Ordusu tarafından bazı tarlaların yakıldığı" yönünde yalan beyanlarda bulunarak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından gerçeği yansıtmayan bir raporun hazırlanmasını da sağladı.

Bölgede yaşayan köylüler, tarlaların PKK/YPG’li teröristler tarafından yakıldığını teyit ederken, teröristlerin Mehmetçik'in koruması altındaki bölgelerde yangın çıkararak hem huzur ve güven ortamına bozmayı hem de yerel halkla Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO’yu karşı karşıya getirmeyi amaçladığı belirtildi.

Yerel yönetimden bir yetkili de açıklamasında, terör örgütünün, provokasyonlarına gelecek günlerde de devam etmesinin beklendiğini ifade etti.


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