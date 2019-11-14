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  3. PKK'ya tıbbi cihaz gönderildiği iddia edilmişti... Bakan Koca açıkladı

PKK'ya tıbbi cihaz gönderildiği iddia edilmişti... Bakan Koca açıkladı

PKK'ya tıbbi cihaz gönderildiği iddia edilmişti... Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da bir firmanın, terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderdiği iddiasına yönelik Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 2 müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir firmanın, terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderdiği iddiasına yönelik Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Titck) tarafından 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. 

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Ankara’nın İskitler semtindeki bir firmanın, PYD/YPG terör örgütüne tıbbi cihaz gönderdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, "Cihazlarla ilgili Titck kurumumuz var. Titck kurumu bu iddialarla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Bize gelen herhangi bir durum yok. İdari bir soruşturma başlatıldı. Bununla ilgili bulgularımızı güvenlik birimlerimize veriyor olacağız. Daha fazla bilgi vermem, soruşturmanın selameti açısından doğru olmaz." diye konuştu. 

(AA)


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