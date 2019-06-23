Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu

Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

Harekat kapsamında bugün bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi.

Diğer taraftan Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerinde bulunan terör hedefleri de Pençe Harekatıyla koordineli olarak vuruldu. 

Harekatın başladığın günden bu yana Hakurk bölgesi dışına kalan bölgelerde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 38'e ulaştı.

Böylece, Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

Harekatla, Hakurk bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 8 odalı bir mağara tespit etti.

Mağarada yapılan aramada, bir Doçka uçaksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, 2 BKC makineli tüfek ve 2 AK-47 piyade tüfeği ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu
Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Acun Ilıcalı: Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız...
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
Afra Saraçoğlu artık sarışın

Küçük hayranından Alişan´a doğum günü sürprizi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul sandık başında

23 Haziran seçimlerinde oy kullanan ünlüler