Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında hedefler imha edildi
Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından silah mevzii, barınak sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
(AA)