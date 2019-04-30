Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9733
  • 6,683
  • 246.232
  • 94.736
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. PKK'ya ağır darbe! Hedefler imha edildi

PKK'ya ağır darbe! Hedefler imha edildi

PKK'ya ağır darbe! Hedefler imha edildi

MSB: Irak kuzeyi Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre; Irak kuzeyi Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

La Casa De Papel ile anlaştı
İşte o ünlülerin memleketi!
Mehmet Ali Erbil canlı yayın yaptı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna cevap!
İzmir´in Gaziemir ilçesinde meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmeye

İzmir´de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erzincan'da vatandaşlar tarafından görüldü

Oyuncu Sinem Uslu zor günlerini böyle paylaştı