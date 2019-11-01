Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 277.868
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Van'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri listede yer aldığı ortaya çıktı

Van'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri listede yer aldığı ortaya çıktı

Van'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri listede yer aldığı ortaya çıktı

Kıran operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Listedeki Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen, "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 300 bin lira ödülle "Gri Liste"de yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ebru Polat'tan bomba iddia: Öz amcam olabilir
Özlem Ada Şahin'e sosyal medyada 'Cadılar Bayramı' linci!
Demet Özdemir ilk kez çok net konuştu' 'Can Yaman ile yeniden...'
Kriz büyüyor! Anne Oya Küpeli de isyan etti
Burcu Özberk'ten Çağlar Ertuğrul itirafı
<p>ABD´nin askeri havacılık alanındaki önde gelen dergilerinden Aviationist´in yazarı Tom Demerly, S

ABD Basınını Şaşırtan Yolculuk: Rus Su-34 Uçağı Yolda Ne Yapıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Toplam 8.5 ton! Hepsine el konuldu

İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri