Kandil'e altın vuruş! PKK'nın üst düzey ismi ininde vuruldu

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyon, PKK’nın sözde ana karargâhının bulunduğu Kandil’de ilk defa üst düzey bir PKK’lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti.

TAMAMEN YERLİ HAREKAT

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed (Diyar Ghareeb Mohammed), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tamamlanan ortak operasyon, 27 Haziran Perşembe günü Kandil’in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildi. Operasyonda PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.

7 ÜST YÖNETİCİDEN BİRİ

Operasyon, PKK’nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil’de ilk defa üst düzey bir PKK’lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti. “Halmat Diyar” kod adlı, 1973 Irak Süleymaniye doğumlu Diyar Garip Muhammed, 1992’de katıldığı terör örgütü PKK/KCK’nın sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biriydi. Sözde “başkanlık konseyinin” örgütteki görev ve yetkilerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevinde olmasından dolayı fiili anlamda daha da arttığı belirtiliyor.

ÖRGÜTTE PANİK

PKK’nın üst düzey ismi ‘Halmat’ kod adlı Diyar Garip Muhammed’in öldürülmesi terör örgütünde paniğe neden oldu. Söz konusu teröristin TSK’nın harekât yürüttüğü bölgelerdeki aşiretlerle görüşmeler yaparak destek istediği sırada öldürüldüğünü belirten eden örgüt yönetimi, bölgede insanların Türkiye’den yana tavır aldığını da itiraf etti. Ağır bir kayıp verdiklerini anlatan örgüt, “Bu saldırı işbirlikçiler yoluyla yapıldı” açıklamasını yaptı.

Gri listeye çizik

Şırnak Gabar Dağı kırsalında, dün düzenlenen hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina'ya düzenlenen hava harekâtında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.