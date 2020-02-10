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  3. PKK'nın Türkiye'de kullandığı lav silahı Türkiye'de ele geçirildi

PKK'nın Türkiye'de kullandığı lav silahı Türkiye'de ele geçirildi

PKK'nın Türkiye'de kullandığı lav silahı Türkiye'de ele geçirildi

Terör örgütü PKK/PYD'nin Irak ve Suriye'de kullandığı 'Lot 6 PA77' marka lav silahı, güvenlik güçlerince Mardin'de düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Kapan-1' operasyonu kapsamında Ömeryan kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Tetik-2, Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı' özel birlik operasyonu düzenlendi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta terör örgütü tarafından nadiren kullanılan 'Lot 6 PA77' marka lav silahı bulundu.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler göre, PKK'lı teröristlerin kullandığ lav silahının Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği, silahın daha önce sadece Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirildiği belirtildi.

(DHA)


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