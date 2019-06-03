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03 Haziran 2019 Pazartesi 19:46 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:46

PKK'nın sözde liderlerinin kullandığı 500 metre uzunluğundaki mağara imha edildi

PKK'nın sözde liderlerinin kullandığı 500 metre uzunluğundaki mağara imha edildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Harekatta terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

Ayrıca Milli ATAK taarruz helikopterlerince gece harekatında tespit edilen hedefler başarıyla etkisiz hale getirildi.

(AA)

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