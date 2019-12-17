İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü

Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir." denildi.