Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8789
  • 6,5661
  • 279.331
  • 111263
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin Derik kırsalında yapılan yapılan operasyonda öldürülen teröristlerden birinin Turuncu Liste’de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir." denildi.


Sefirin Kızı dizisine o sahneler damga vurdu!
Sevda Erginci'den bir kötü haber daha!
Hande Erçel teyze oldu!
Zalim İstanbul dizisinde şaşırtan değişiklik
O iddiaların ardından flaş hamle! Takipten çıkarttı

Vatandaşa Sorduk: İncirlik Üssü Kapatılsın Mı? #KırmızıMikrofon

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

O şehrin ilk otomobili! Gören hayran kalıyor

Ford Ecosport'un elektriklisi de olmalı