Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7558
  • 6,386
  • 275.44
  • 100620
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. PKK'nın kadın yapılanmasına darbe: 9 gözaltı

PKK'nın kadın yapılanmasına darbe: 9 gözaltı

PKK'nın kadın yapılanmasına darbe: 9 gözaltı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı kişilerin terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında (TJA) faaliyet gösterdiği belirlendi.

Bunun üzerine sabah erken saatlerde TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

AA


Ünlü çiftten sürpriz karar! Tek celsede boşandılar
Her Yerde Sen dizisinden hayranlarını üzen haber
Hercai'nin yıldızı sır gibi sakladığı sevgilisiyle yakalandı!
6 yıllık evlilikte sürpriz son! Güle oynaya boşandılar
Onur Tuna'nın paylaşımı takipçilerini korkuttu!
<p>7. Koğuşta Mucize şu ana kadar (3 hafta 3 gün) 3 milyon 654 bin 710 kişi tarafından izlendi, 63 m

7. Koğuştaki Mucize İlk 20´ye Girdi. İşte Gişe Rakamları...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin en yükseği olacak... Botan Köprüsü ile 50 yıllık hayal gerçekleşecek

Türk denizlerinde yeni tehlike!