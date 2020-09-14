PKK'nın infaz gerçeği teröristlerin telsiz konuşmalarıyla ortaya çıktı

Terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak terörist yapılan Rojbin Varlı, silahını bırakıp ailesine kaçınca örgüt üyeleri tarafından yakalanıp infaz edildi. Terör örgütü PKK ise 17 Ağustos'ta örgütün yayın organlarında, Rojbin'in 23 Temmuz'da Haftanin'de son mermisine kadar Türk askerleriyle çatışarak öldüğünü duyurdu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Diyarbakır'da 16 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından kandırıldıtan sonra kaçırılarak Kandil'deki örgüt kamplarına götürülen Rojbin Varlı, "Zelal Sidem" kod adıyla zorla terörist yapıldı.

SİLAHINI BIRAKIP KAÇTI

Dağdaki ağır şartlara daha fazla dayanamayan Rojbin, geçen temmuz ayında silahını da bırakıp, yıllardır görmediği ve haber alamadığı ailesine dönmek için kaçtı. Ancak yakalanarak infaz edildi. PKK ise 17 Ağustos'ta örgütün yayın organlarında, Rojbin'in 23 Temmuz'da Haftanin'de son mermisine kadar Türk askerleriyle çatışarak öldüğünü duyurdu.

KANLI İNFAZ

5 gün önce Irak- Türkiye sınır hattında 2 terörist arasında geçen telsiz konuşmasında "Senin hemşehrin heval vardı ya. Zelal Sidem hatırladın mı? Silahını bırakıp sınıra doğru TC'ye kaçarken yakalamışlar. Sonrada cezasını orada vermişler" ifadeleri yer aldı.