PKK'nın avukat yapılanmasına tutuklama

Bursa’da, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde “zindan yapılanması”na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 11 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumdaki avukat İ.K’nin de adliyeye gelerek savcılığa ifade verdiği öğrenildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden biri terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandı. Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından C.K. ve 2 avukatın da aralarında bulunduğu 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.