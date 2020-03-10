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  3. Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi 5 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi 5 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi 5 terörist öldürüldü

TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de gerçekleştirilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de gerçekleştirdiği hava harekatında, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmî  Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak."

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