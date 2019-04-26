PKK'lının firarı denizde bitti

İzmir’in Urla ilçesi Gerence Koyu’ndan terör örgütü PKK/KCK mensubu bir kişi yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçırılacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Teröristin kaçırılacağı bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, koya gelen araçları ve kişileri izledi.

YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekipler, koyda üç ayrı araçla gelerek gözcülük yapan M.A, Y.K, İ.Y. ve V.E’yi oluşturulan kontrol noktalarında gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarındaki aramalarda bulunan 51 bin liraya da el konuldu. Çevredeki bekleyişini sürdüren ekipler, açıkta bekleyen bir tekneden sahile doğru iki kez ışık yakılıp söndürülmesi üzerine şüpheli tekne üzerinde yoğunlaştı.

SAHTE KİMLİK BULUNDU

Operasyon başlatan ekipler, tekneden sahile inerek gizlenen K.Y. ile denize atlayarak kendisini bekleyen tekneye doğru yaklaşık 15 metre yüzen ve üzerinden M.H. adına düzenlenmiş sahte Suriye vatandaşı kimliği çıkan diğer zanlıyı da uyarı ateşi açarak yakaladı. Şüphelilere ait çanta ve eşyalardan da 4 bin ABD doları ile 2 bin 540 lira ele geçirildi. Üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelinin ilk sorgusunda Suriyeli olduğunu ve Türkçe bilmediğini söylediği ancak İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunda ise gerçek kimliğinin V.A. olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. V.A’nın, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda ise ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme’ suçlarından aranan PKK’nın dağ kadrosundan olduğu anlaşıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A, zanlıya yardım ve yataklık eden M.A, Y.K, K.Y, V.E. ve göçmen kaçakçılığı şebekesinin üyesi olduğu tespit edilen İ.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mağarada terörist cesedi bulundu

Tunceli’de PKK’ya düzenlenen operasyonda üç girişli bir mağarada bir terörist cesedi bulundu. Valilik’ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca kentin kırsal kesiminde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Söz konusu operasyonla ile ilgili yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: 3 girişi bulunan mağara ve içerisinde bir erkek bölücü örgüt mensubuna ait olduğu değerlendirilen ceset ele geçirilmiştir. 6 el yapımı patlayıcı düzeneği, 62 kalaşnikof mühimmatı, iki kalaşnikof şarjörü, kıyma makinesi, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.

Irak’ın kuzeyi jetlerle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenledi. Yapılan operasyonda terör örgütü PKK’nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndın hava harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada “Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzenlenen operasyonda Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında üç PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.