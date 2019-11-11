Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7765
  • 6,3771
  • 272.067
  • 103118
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. PKK'lıların kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi

PKK'lıların kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi

PKK'lıların kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonu, Vali Hulusi Şahin'in de takip ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nca Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik 9 Ekim günü başlatılan 'Kıran-2' operasyonu' kapsamında Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hasankeyf ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonun Vali Hulusi Şahin'ın takibiyle yapıldığı belirtilerek, açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı’nca sözde 'Mava' alanında 9 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlatılan 'Kıran-2 Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan' operasyonu kapsamında 20 jandarma özel harekat timiyle arama tarama faaliyeti icra etti. Valimiz Hulusi Şahin tarafından da Karakaş üs bölgesinden takip edilen operasyon kapsamında 4 sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınaklarda tuzaklanmış vaziyette RPG-7 antitank roketi, 20 kilo patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

(DHA)


Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü 'yok artık' dedirtti!
'Yakıştı mı şimdi sana bu?'
Kerem Bürsin'den eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'e atak!
Demet Akalın 2. çocuk düşüncesini rafa kaldırdı: Artık yapamam
Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
<p>Beşiktaş´ta 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergâhı dışında Ortaköy istikam

Beşiktaş´taki Otobüs Faciasından Yeni Görüntüler... Kamerayı Böyle Bozmuş!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sınır dışı işlemi başladı! İlk terörist kapının önüne koyuldu

Kırşehir'deki Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor