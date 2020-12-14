PKK'lı teröristleri evinde saklamıştı: HDP'li eski belediye başkanı Rojda Nazlier'in cezası belli oldu

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA'nın haberine göre, Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, Nazlier katılmazken avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Nazlier'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Nazlier'in avukatları ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Nazlier'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

PKK'LI TERÖRİSTLERİ EVİNDE SAKLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ



Nazlier hakkında hazırlanan iddianamede, HDP'li eski belediye başkanının PKK'lı teröristleri evinde ağırladığı belirtilmişti.

İddianamede teslim olan PKK'lı terörist "Zerdeşt" kod isimli E.T'nin "Nazlıer'in evi bölgede bulunan örgüt üyelerinin buluşma evi olarak kullanılıyordu. Kendisi örgüte son derece gönülden bağlıdır. Teröristler bu milise çok değer verir. Kendisi bu bölgenin en azılı ve tehlikeli milisidir. Bu milis bana göre 10 teröristten daha etkilidir" ifadelerine yer verilmişti.

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında geçen yıl 21 Ekim'de gözaltına alınan eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, 22 Ekim'de tutuklanmıştı.



"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis cezası istenen Nazlier, 14 Eylül'de görülen duruşmada tahliye edilmişti.