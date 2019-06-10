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10 Haziran 2019 Pazartesi 22:26 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:26

PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı: 2 şehit

PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı: 2 şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırıda 2 işçi şehit oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.

(AA)

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