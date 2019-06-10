10 Haziran 2019 Pazartesi 22:26 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:26
PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı: 2 şehit
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırıda 2 işçi şehit oldu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.
(AA)