PKK'lı terörist itiraf etti! Talimatı o terörist vermiş

Hilal Yıldırım

Kriminal raporda, her iki saldırıda da kullanılan Kaleşnikof silahın aynı olduğu ortaya çıktı. İddianamedeki, örgütün sözde 2. Bölge sorumlusu olan terörist Mustafa Kılıç’ın ifadeleri dikkat çekti. Kılıç " 17 otomobilin kundaklanma talimatını bana veren Mazlum Çiftçi’ydi. Bu şahıs gençlik yapılanmasının İstanbul sorumlusudur" dedi. Ayrıca Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi, 2018’de Eyüp Karadolap Spor Kulübü saldırıları ve Okmeydanı askeri araç Cesim ve Bedri kod adlı teröristlerin, ve Büyük Osmanlı Derneği’ne yapılan saldırılar ise Xeyri kod adlı terörist tarafından yapıldığını anlattı.

Okmeydanı Nurtepe'de, 11 Aralık 2015 günü TEM bağlantı yolunda üstgeçitten askeri araca 3 Şubat 2016 günü ise Eyüp’teki Büyük Osmanlı Derneği’ne PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan saldırılara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Askeri araca yapılan saldırıda 2 astsubay hafif şekilde yaralanırken, dernek binasında ise 1 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi yaralanmıştı. Her iki saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmayan savcılık, 4 şüpheli hakkında ‘kamu malına zarar verme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs..’ suçlarında yıla kadar hapisle cezalandırılmaları için iddianame düzenledi. İddianame 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, her iki saldırıda da kullanılan kaleşnikof silahın aynı olduğu kriminal raporunda tespit edildi.

MARMARA SORUMLULARI BEDRİ VE CESİM KOD ADLI ŞAHISLAR

İddianamede ifadesine yer verilen bir terör örgütü mensubu Mustafa Kılıç, İstanbul’da düzenlenen saldırılara ilişkin önemli bilgiler verdi. Örgütün sözde 2. Bölgesinden sorumlu olan Kılıç’ın ifadesi şöyle: “2016 yılı Mayıs ayının sonlarında ÖSB eğitimi aldıktan sonra İstanbul’a geldim. Yılmaz kod isimli örgüt mensubu ile 1. Bölgede bulunan Kavacık’ta bir evde buluştum. Beni Gaziosmanpaşa’da bulunan örgütle ilişkili bir ailenin evine götürdü. Bu evde Cesim kod adlı Mazlum Çiftçi ve Bedri kod adlı Ömer Sait Yılmaz isimli örgüt mensupları bulunmaktaydı. Cesim ve Bedri kod adlı şahıslar bölge sorumlularıydı. Yılmaz kod isimli şahıs ise genel sorumluydu. Yılmaz benim 2. Bölgede sorumlu olarak faaliyet yürüteceğimi söyledi. Bu evde Cesim kod adlı Mazlum Çiftçi bize kendisini ÖSB’nin Marmara bölgesi koordinasyon sorumlusu olduğunu söyledi.

“KAĞITHANE, SULTANGAZİ, EYÜP SALDIRILARININ TALİMATLARINI İLETTİM”

“Bedri kod isimli kişi beni Kağıthane, Eyüp, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde ilişkiye geçebileceğim aile evlerini gösterdi, kişilerle tanıştırdı. Ben 2. Bölge olarak bilinen yerde yaklaşık iki ay çalışmalar kadar YDG-H bölge sorumlusu olarak çalışmalar yürüttüm. Eylemeler konusundaki bilgileri ise Bedri verirdi. Bende ilçelerde tanıştırdıkları örgüt mensuplarına eylem talimatlarını iletirdim."

ASKERİ ARAÇ VE DERNEK SALDIRILARININ TALİMATI TERÖRİST XEYRİ’DEN GELMİŞ

Büyük Osmanlı Derneği’ne yapılan eylemi Bedri ve Cesim’in gerçekleştirdiklerini evde kendi aralarında konuşurlarken duydum. Hasdal’daki saldırıyı ise Bedri ile Xeyri kod isimli Nimatullah Çınkılıç birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi.

SULTANGAZİ VE EYÜP’TEKİ PATLAMALARDA AYNI İSİMLER

“Mazlum Çiftçi’nin Gaziosmanpaşa’da bir kahvede örgütün kaleşnikof silahı olduğunu söylemişti. Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi durağı, Eyüp Karadolap’ta çöp konteynırlarına bomba düzeneği konuldu. Buralarda sansasyonel eylem yapıldığını yine Bedri ve Cesim’den öğrendim."

“17 ARACIN KUNDAKLANMA TALİMATINI BANA MAZLUM VERDİ”

"Gaziosmanpaşa Kazımkarabekir Mahallesi’nde 5-6 katlı binanın 3 katında bulunan bir daireye gittik. Evde bir kadın ve 3 yaşlarında bir çocuk gördüm biz direk müsait bir odaya aldılar, bu odada Mazlum Çiftçi, Ömer Sait Yılmaz ve 20-25 yaşlarında uzun boylu birisi vardı. Burada YDG-H hakkında araç kundaklama, molotoflama, eylemleri hakkında istişare yapılıyordu” dedi. Kılıç, Kağıthane’de 2016 yılında Nurtepe Spor Tesisleri önündeki pazaryerinde park halinde bulunan 17 otomobilin kundaklanmasına ilişkin “İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanması DGH’nin genel sorumlusu Mazlum Çiftçi’dir. Temmuz aylarında Kağıthane’de 17 aracın kundaklanması talimatını bana veren bu şahıstır" şeklinde bilgi verdi.