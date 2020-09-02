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  3. PKK'lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
02 Eylül 2020 Çarşamba 09:09 | Son Güncelleme:

PKK'lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Irak'ta faaliyet gösteren 3 terör örgütü mensubunun ikna çalışması sonucu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, 3 terör örgütü mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Terör örgütü mensuplarının 6 yıl önce örgüte katıldıklarının belirlendiği ifade edilen açıklamada, son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiklerinin öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada, yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 144'e yükseldiği kaydedildi.

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