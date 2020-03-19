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  3. PKK'da çözülmeler devam ediyor! 3 terörist teslim oldu

PKK'da çözülmeler devam ediyor! 3 terörist teslim oldu

PKK'da çözülmeler devam ediyor! 3 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

(AA)


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