'PKK Sincar'dan çekilmedi'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK’nın Sincar’dan çekilmediğine aksine sayısını arttırdığına dikkat çekti. Mesrur Barzani “Sincar Anlaşması’nın uygulanmasını bekliyoruz ancak henüz uygulamaya konulmadı. Yapılan sadece bazı askeri güçlerin bölgeye gönderilmesiydi” dedi.

SAYILARI DAHA DA ARTTI



“PKK ve ona bağlı hiçbir güç Sincar’dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine çekilip ardından kıyafet değiştirerek geri döndüler. Aksine sayıları daha da arttı” diyen Barzani, terör örgütü PKK’nın bölgeden çıkarılması için ciddi bir adım atılmadığına vurgu yaptı ve “Onları oradan çıkarmak Irak hükümetinin görevidir” diye konuştu. Sınırda 700 köyün PKK’nın varlığı nedeniyle yeniden inşa edilemediğine dikkat çeken Barzani, “PKK’nın engellemeleri nedeniyle diğer 139 köy daha boşaltıldı. Yerleşim yerlerimizin, dağlarımızın ismini de değiştirmişler. Onlar kendilerini, iktidarın alternatifi gibi tanımlıyor” dedi.

ANLAŞMA İMZALANMIŞTI



Irak merkezi yönetimi ile Kuzey Irak’taki federal yönetim arasında anlaşma imzalanmış ve Irak’ın Kuzey batısında kalan Sincar bölgesinin idaresi Irak merkezi hükümetine bırakılması kararlaştırılmıştı. Anlaşmada, “Sincar ve çevresinde PKK ve ona bağlı güçlerin varlığına son verilecek. PKK’ya bağlı güçlerin bölgede herhangi bir rol üstlenmesine müsaade edilmeyecek” ifadeleri yer almıştı.