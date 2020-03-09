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  3. Bitlis'te terör örgütü PKK'nın sığınağında ele geçirilen seçim belgeleriyle ilgili soruşturma açıldı

Bitlis'te terör örgütü PKK'nın sığınağında ele geçirilen seçim belgeleriyle ilgili soruşturma açıldı

Bitlis'te terör örgütü PKK'nın sığınağında ele geçirilen seçim belgeleriyle ilgili soruşturma açıldı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında sığınakta ele geçirilen yerel ve genel seçimlere ilişkin belgeler, tapu senedi ve örgütsel dokümanla ilgili soruşturma açıldı.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon esnasında tespit edilen sığınakta ele geçirilen yerel ve genel seçimlere ilişkin belgeler, tapu senedi ve örgütsel dokümanla ilgili soruşturma açıldı.

AA'nın haberine göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığınca 27 Şubat'ta Yukarıölek köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş Operasyonu"nda tespit edilen teröristlere ait sığınakta, seçimlere ilişkin belgelerle bazı dokümanın bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Sığınakta 2014 yılı mart ayındaki yerel seçimlerle 2015 yılı haziran ayındaki genel seçimlere ait "milletvekilliği seçim sonuçları ve toplantı sonuçları tutanak özeti, oy döküm cetveli, arkasında bazı isimlerin yazılı olduğu seçim pusulası, seçim raporları ile örgütsel doküman, sıcak su torbası ve tapu senedi" bulunmuştu.

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