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  3. PKK kiliseden hem Türkiye'yi hem de papazın evini vurdu 

PKK kiliseden hem Türkiye'yi hem de papazın evini vurdu 

PKK kiliseden hem Türkiye'yi hem de papazın evini vurdu 

Suriye’deki teröristlerin Türkiye’deki sivilleri hedef alan saldırılarında Resulayn’daki Süryani kilisesini de kullandığı ortaya çıktı. Teröristler, kiliseden ayrılırken papazın evini de vurdu. 

YPG/PKK’lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı sırasında Resulayn’da Süryanilere ait bir kiliseden Türkiye’ye havan topu saldırısı düzenlediği ve bu saldırılarda papazın evini de vurduğu ortaya çıktı. Kilisenin bahçesinde teröristlerin havan topu saldırısı düzenlemek amacıyla kurdukları demir ayaklar dikkati çekti. İbadethanelerine dönen Süryani Katolik Kilisesi’nin Resulayn temsilcisi Fevvaz Abdülahed Ebu Selam, mabetlerinin zarar görmediğini ancak teröristlerin saldırısında papazın evinde hasar olduğunu aktardı: “Kiliseye geldikten sonra bahçedeki havan toplarını gördük. 3-4 farklı yere konuşlandırılmış. Bunlarla sivilleri vuruyorlardı. Kilise içerisinde şu noktayı vurdular. Burada Baba Hanna (Kilise papazı) kalıyordu. Evini YPG/PKK vurdu.” 

SMO’ya teşekkür ederiz 

Kilise temsilcisi Ebu Selam, ibadethanelerinin 1932’de inşa edildiğini belirterek, “Kilise bu bölgede yaşayan bütün halka açıktı. İster Katolik ister başka bir mezhebe mensup olsun ihtiyacı olan herkes girebilirdi. Kiliseyi koruma ve temizleme çabalarından ötürü TSK ve SMO’ya teşekkür ederiz” dedi. 

 

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