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03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 21:48

PKK inlerine gece yarısı Pençe 

PKK inlerine gece yarısı Pençe 

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu. PKK’nın sığınakları ve mühimmatı da yok edildi.  

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından, 27 Mayıs’ta başlayan harekâta ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, harekâtta 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu. 

GECE BOYU BOMBARDIMAN 

Pençe Harekâtı’nda savaş uçakları, gece gerçekleştirdikleri atışlarla terör hedeflerini vurdu. Hakurk bölgesinde başarılı şekilde süren harekâtta savaş uçakları, gece gerçekleştirdikleri atışlarla terör hedeflerini imha etti. Ayrıca, PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda bir AK-47 tüfek ve 8 şarjör, 4 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) kumandası, yaklaşık 600 mayonlu ve mayonsuz BKC makineli tüfek mühimmatı, toprağa gömülü 2 varilde binden fazla doçka mühimmatı ve mühimmatla sarılı biksi makineli tüfeği ele geçirildi. 

PKK itirafçısı kız: Zorla dağa götürdüler 

Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılanan ‘Bınewş Güneş’ kod adlı Ö.T. (26) itirafçı oldu. 2014 yılı sonbaharında örgüte katıldığını ve 1 yıl dağda kaldığını söyleyen Ö.T., “Köy camisinin hoparlörlerinden köy halkının öğleden sonra köy camisinde toplanması anonsu yapıldı. Sonra camiye silahlı ‘Çektar’ isimli örgüt mensubu geldi. Bağırarak, ‘İhtiyaç duyulduğunda gönüllü ya da zorla örgüte katılacaksınız’ dedi. Beni zorla dağa götürdüler” dedi. 

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