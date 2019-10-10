PKK ile FETÖ arasındaki ilişki, yapılan analizle ortaya koyuldu

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde “Dijital Bir Terör Örgütü Olarak FETÖ” çalışmasıyla FETÖ/PDY’nin dijital dünyadaki yerini ele alan Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), bu kez de FETÖ/PDY mensuplarının Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili sosyal medya paylaşımlarını analiz etti.

Çalışmayı basına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tanıttı:

“FETÖ/PDY’nin sosyal medyada kullandığı taktik ve stratejileri ortaya koyan ‘Dijital Bir Terör Örgütü Olarak FETÖ’ analiz çalışmasına devam eden SODİGEM, bu geniş kapsamlı rapor için özel bir yazılım geliştirdi. Söz konusu yazılımla FETÖ/PDY ile ilişkili hesapların Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili Twitter üzerinden davranışlarını analiz etti.”

9 Ekim 2019 saat 17:30’dan 10 Ekim saat 07.00’a kadar uzanan zaman diliminde örgütün dijital davranışlarının analiz edildiğini belirten Rektör Çomaklı, “SODİGEM tarafından hazırlanan ‘Dijital bir Terör Örgütü olarak FETÖ’ çalışması bağlamında tespit edilen örgütle ilişkili hesaplarda harekâtın başlaması ile birlikte görülen manidar hareketlilik, PKK söylemleri ile bu hesaplar arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermiştir.” diye konuştu.

Rektör Çomaklı, yapılan çalışmada elde edilen bulguları söyle açıkladı:

“9 Ekim 2019 saat 17:30 itibarıyla Türkiye’de ve dünyada TT listesine giren #BarısPınarıHarekati, #RojavaKazanacak hashtagleri kısa sürede listede üst sıralara çıkmıştır. #KurdsBetrayedByTrump hashtagi ise 9 Ekim 2019 saat 23:30 itibarıyla TT listesine girmiştir. Yapılan analizlerde örgütle ilişkili hesapların da söz konusu hashtagler ile paylaşım yaptığı tespit edilmiştir.”

“FETÖ VE PKK, DİJİTAL DÜNYADA İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR”

Terör örgütleri PKK ve FETÖ mensuplarının iş birliğinde atılan bu tweetlerin RT yapma, beğenme, yorum yazma gibi Twiter davranışları ile dolaşımda tutulduğu saptandı. FETÖ/PDY örgütüne mensup Twitter’ı yoğun bir şekilde kullanan, çoğunlukla yurt dışına firar etmiş örgütün sosyal medyada aktif üyelerinin, Barış Pınarı Harekâtı’ndan yola çıkarak milli birlik ve beraberliği zedeleyen, bölgedeki huzursuzluk ve istikrarsızlığa karşı yapılan operasyonları manipüle edici içerikleri paylaştığı görüldü.

Yapılan operasyonların itibarının yanı sıra TSK’nın moral ve motivasyonunu zedelemeye yönelik paylaşılan bu içeriklerin, yukarıda belirtilen hashtagler ile gündemi ve hedefi saptırmaya yönelik stratejilerin birer unsuru olarak karşımıza çıktığı vurgulandı.

Öte yandan harekâtı uluslararası kamuoyunda haksız göstermek için terör örgütleri çeşitli küresel iş birliği teşkilatlarını, önemli siyasi kişilikleri ve hatta ünlü sinema yıldızlarını dahi etiketledikleri saptandı. Bu amaçla her iki örgüt mensuplarının farklı dillerde mesajları dolaşıma soktukları belirlendi.

FETÖ ile ilişkili hesaplardan oluşan bir örneklem grubunun davranışları, harekâtın başladığı 9 Ekim ve 10 Ekim’e bağlayan gece ve sabahında analiz edildi. Bu gruptan Twitter’da TT olan hashtagleri içeren 179 tweet tespit edildi. Tespit edilen bu tweetlerin hashtagler üzerine dağılım grafiği elde edildi. Yazılım yardımıyla yapılan sosyal ağ analiziyle ise hesapların arasındaki etkileşim incelendi. Buna göre terör örgütünün bir organizasyon şeklinde tek bir merkezden atılan tweetleri, distribütör hesaplar ile dolaşıma soktuğu, dezenformasyon amaçlı resim, görüntü, bilgi ve mesajları yaymaya çalıştığı belirlendi. Bu hesapların çoğunlukla yurt dışında firari olan örgüt mensuplarınca dolaşıma sokulduğu saptandı.

FETÖ, YENİ TAKTİKLER GELİŞTİRİYOR

Yapılan araştırmada, terör örgütünün proaktif bir şekilde yeni taktikler geliştirdiği ve harekât sırasında hedef gösteren, hedefi saptıran içerikler kurguladığı görüldü. Söz konusu tweetlerde örgütün sosyal medya taktiklerinden hedef gösterme, hedef saptırma, küçük düşürme, manipüle edilmiş görüntüler ve hatalı istatistik kullanarak yanıltma gibi taktikleri gözlemlendi.

Güncel herhangi bir olay hakkında yapılan paylaşımlarda örgütle ilişkili eski olaylara gönderme yaparak yeniden gündeme getirme durumu da örgütün propagandasını sürdürmek için sıkça başvurduğu ve bu raporda da tespit edilen bir diğer taktik olarak öne çıktı.

TERÖRLE MÜCADELE SADECE SAHADA DEĞİL, DİJİTAL DÜNYADA DA ÖNEMLİ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, son olarak örgütün dijital dünyada bir terör örgütü olarak ortaya koyduğu eylemin ilk defa anlık izlendiğini, taktik ve stratejilerinin belirlendiğini belirtti.

Öte yandan dijital dünyanın asla terör örgütlerine bırakılmaması gerekliliğini vurgulayarak terörle mücadelenin sadece sahada değil dijital dünyada da olması gerektiğine vurgu yaptı. Çomaklı, bu bağlamda Anadolu Üniversitesi olarak terörle mücadelenin bilimsel alt yapısında görev alacaklarını ve projeler geliştireceklerini söyledi.