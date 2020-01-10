PKK, Hol Kampı'ndan 40 DEAŞ'lıyı daha saldı

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke’deki hapishanelerden 40 DEAŞ’lıyı, bölgedeki Arap aşiretlerinin kefil olmasının ardından, serbest bıraktı. YPG/PKK, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı başlatması üzerine, yüzlerce DEAŞ’lı teröristi ve ailesini serbest bırakmış veya kaçmalarına göz yumdu. Milli Savunma Bakanlığı, 17 Kasım 2019’da yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK’nın Tel Abyad Hapishanesi’nden en az 800 DEAŞ’lıyı salıverdiğini bildirdi.

İKİ ÖRGÜT ANLAŞTI

Suriye’de terör örgütünden kaçarak Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olan dört teröristin ifadelerine göre terör örgütü YPG, El Hol kampında tutulan DEAŞ’lılarla işbirliğine gitti. Teslim olanlar, DEAŞ’lı teröristlerin para karşılığı serbest bırakıldığını da anlattı. Anlaşma, DEAŞ’lı teröristlerin üç ay süreyle eğitime tabi tutulmasını, eğitimin ardından üç yıl süreyle SDG bünyesinde faaliyet göstermesini içeriyor. Buna göre, SDG saflarına katılmayı kabul eden DEAŞ’lıların aileleri, eğitim süresince kampta tutulacak ve daha sonra serbest bırakılacak.

(AA)