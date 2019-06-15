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Pitbull cinsi köpek bulunduran şahsa ceza

Pitbull cinsi köpek bulunduran şahsa ceza

Van Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Pitbull cinci köpek bulunduran şahsa 7 bin 802 lira cezası kesildi.

Bir ihbarı değerlendiren Van Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı hareket ederek, “Tehlikeli Köpekler’’ arasında yer alan Pitbull Terrier cinsi köpeği bulunduran H.Ç. adlı şahsa 7 bin 802,00 TL İdari Para Cezası uygulanırken, Pitbull Terrier cinsi köpeğe ise Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne teslim edildi.

(İHA)

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