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  3. Bir kuyumcudan çaldılar, komşu kuyumcuda sattılar

Bir kuyumcudan çaldılar, komşu kuyumcuda sattılar

Bir kuyumcudan çaldılar, komşu kuyumcuda sattılar

Diyarbakır’da bir kadın ve kız çocuğu girdikleri kuyumcu dükkanından saniyeler içinde 4 bin lira değerinde 2 yüzük çaldı. Pişkin hırsızlar, çaldıkları yüzüğü komşu kuyumcuda sattı.

Olay, önceki gün Sur ilçesi Balıkçılarbaşı semtindeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir kuyumcuya giren kadın ve kız çocuğu, burada altınları incelemeye başladı. soygunculardan biri, iş yeri sahibini oyalarken diğer kadın saniyeler içinde eline aldığı 4 bin liralık iki yüzüğü el çabukluğu ile çaldıktan bir süre sonra dükkandan ayrıldı. Hırsızlar çaldıkları hemen yan tarafta bulunan başka bir kuyumcuya satarak kayıplara karıştı.
  
Bir süre sonra iki yüzüğünün çalındığını anlayan iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. Bu sırada yan komşusunun iki yüzük aldığını öğrenen iş yeri sahibi, güvenlik kamerasını izledikten sonra zanlıları tespit etti.

 Zanlıları bulana bin lira ödül
 Kuyumcu sahibi Atilla Özoğlu, dün öğle saatlerinde bir kadın ve kız çocuğunun dükkana geldiğini söyledi. Özoğlu, "Başımızın kalabalık olduğunu gördüler ve bilezik ile yüzükleri çıkarmamızı istediler. Biz bekleyin dedik ama onlar ısrar edince köye gideceklerini söyleyince yüzükleri çıkarttık. Diğer müşterilerle ilgilenirken şüphe uyandırdılar. Kadın profesyonel, ufak bir zaafımı bekliyordu. Tek taşları çıkarmamı istedi, çıkardım o esnada toptancımız ürünleri getirirken 15-20 saniyede buradan bir yüzük çıkardı ben yüzümü çevirinceye kadar yandaki kıza vermiş. Toplam iki yüzük çalmış. Bunları bulana bin lira ödül vaat ettik. bizi bu duruma soktukları için üzüldük. Zafiyetimiz yüzünden psikolojimiz bozuldu. Tanıyan gören yok, yüzükleri iki dükkan ileride satmışlar. Orada da görüntü kaydı var. Fark ettikten sonra etrafa baktık, bulamayınca emniyete bildirdik" dedi. 
  
Polis, zanlıları yakalamak için geniş çapta inceleme başlattı.

(İHA)

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