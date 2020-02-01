Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur? Milyoner sorusu ve cevabı!
Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster sorusu Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur? sorusu yarışmayı seyreden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 1 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…
Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur?
A: Et yemek
B: Ateş yakmak
C: Aşık olmak
D: Geometri bilmek
Doğru cevap: A Et yemek