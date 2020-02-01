Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur? Milyoner sorusu ve cevabı!

Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur? sorusu yarışmayı seyreden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 1 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…

Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur?

A: Et yemek

B: Ateş yakmak

C: Aşık olmak

D: Geometri bilmek

Doğru cevap: A Et yemek