Pilavcıya hem dayak hem hapis
CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin zabıtalarının pilavcıya meydan dayağında mahkemeden tartışılacak bir karar çıktı.
HİLAL YILDIRIM
Kadıköy Kozyatağı Mahallesi’nde seyyar pilav tezgâhına el konulmak istenen Fethi Örsel, engel olmak isteyince 4 zabıta görevlisi tarafından darp edildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili davada karar çıktı. Bilirkişi raporunda zabıta görevlilerinin tehdit ve dayak görüntüleri tek tek tespit edildi. Mahkeme 4 zabıta görevlisine ‘kasten yaralama’ suçundan 2 bin 800 TL para cezası verdi. Darp edilen Fethi Örsel zabıtalara direndiği gerekçesiyle 4 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Örsel’in avukatı Ayşegül Mermer itiraz edeceklerini söyledi.