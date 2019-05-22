Pilavcıya hem dayak hem hapis 

HİLAL YILDIRIM

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi’nde seyyar pilav tezgâhına el konulmak istenen Fethi Örsel, engel olmak isteyince 4 zabıta görevlisi tarafından darp edildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili davada karar çıktı. Bilirkişi raporunda zabıta görevlilerinin tehdit ve dayak görüntüleri tek tek tespit edildi. Mahkeme 4 zabıta görevlisine ‘kasten yaralama’ suçundan 2 bin 800 TL para cezası verdi. Darp edilen Fethi Örsel zabıtalara direndiği gerekçesiyle 4 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Örsel’in avukatı Ayşegül Mermer itiraz edeceklerini söyledi.