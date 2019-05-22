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  3. Pilavcıya hem dayak hem hapis 

Pilavcıya hem dayak hem hapis 

Pilavcıya hem dayak hem hapis 

CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin zabıtalarının pilavcıya meydan dayağında mahkemeden tartışılacak bir karar çıktı.

HİLAL YILDIRIM 

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi’nde seyyar pilav tezgâhına el konulmak istenen Fethi Örsel, engel olmak isteyince 4 zabıta görevlisi tarafından darp edildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili davada karar çıktı. Bilirkişi raporunda zabıta görevlilerinin tehdit ve dayak görüntüleri tek tek tespit edildi. Mahkeme 4 zabıta görevlisine ‘kasten yaralama’ suçundan 2 bin 800 TL para cezası verdi. Darp edilen Fethi Örsel zabıtalara direndiği gerekçesiyle 4 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Örsel’in avukatı Ayşegül Mermer itiraz edeceklerini söyledi.

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