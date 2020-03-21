Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5547
  • 7,0589
  • 316.702
  • 85795.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Mesire alanlarında piknik ve mangal yapılması yasaklandı

Mesire alanlarında piknik ve mangal yapılması yasaklandı

Mesire alanlarında piknik ve mangal yapılması yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı mesire alanlarında piknik ve mangal yapılmasını yasakladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığa park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere ve sosyal mesafenin önemine dikkati çekti.

Bakan Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

(AA)


Başkan Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Başkan Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle ağaçların dalları buz tuttu

Resimli Miraç Kandili mesajları haberimizde! İşte 2020 Miraç Kandili mesajları