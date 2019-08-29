Pes dedirten olay! Tepki çekince yeşile boyamışlar

Burhaniye'nin zeytinlikleri ile ünlü Pelitköy'ün tepesine hakim mevkiye yüzlerce ağaç kesilerek CHP'li Burhaniye Belediye Başkanı Fikret Akova döneminde SS Berlin Yapı Kooperatifi adıyla yazlık bir site yapıldı. Ancak belde sakinleri, 14 yıl önce inşa edilen siteye "Yüzlerce ağacı kestiniz, doğayı mahvettiniz" diye tepki gösterince, site yöneticileri binaları yeşile boyayarak doğa katliamını gizlemeye çalıştı. Denize nazır yeşile boyanan müstakil villardan oluşan site ancak İzmir yolunda yakın mesafeden görülebiliyor. CHP'li Akova 2014'te seçim yarışını kaybetti.

Sabah'ın haberine göre, 2014 öncesinde belde belediyesi olarak yönetilen Pelitköy'de, denize hakim tepelerin olduğu bölgelerin tamamına yazlık siteleri dolduruldu. Doğal güzelliği nedeniyle turizm rantının yüksek olduğu bölgede, zeytin ağaçları kesilerek imara açıldı. Pelitköy'ün tepesine hakim mevkiye yapılan yazlık sitelerden biri, belde sakinlerinden çok tepki görünce yeşile boyandı.



TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Pelitköy'de 10 yıl boyunca CHP'den belediye başkanlığı yapan Hüseyin Kayacık döneminde imar yolsuzlukları ve kaçak yapılaşma nedeniyle gündeme geldi. 2004'te imar ve yolsuzluk nedeniyle operasyon yapılan Pelitköy'de, belediye başkanı ve kamu görevlileri hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.