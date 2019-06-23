Pendik Kadıköy son dakika seçim sonuçları: 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Pendik Kadıköy son dakika seçim sonuçları oy verme işlemi başladıktan sonra merak edilen konular arasında yerini aldı. Sandıklar saat 17:00'de kapandıktan sonra oy oranları açıklanmaya başlayacak. Ancak Pendik Kadıköy son dakika seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyuna açıklanacak. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 23 Haziran 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandık başına gidiyor. Bu seçimde seçmenlere tek oy pusulası veriliyor. Oy pusulasında tercih edilen partinin yuvarlak yerine mühürü basmak ve mührün taşmaması gerekiyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nasıl? Pendik Kadıköy son dakika seçim sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları için haberimizi okuyabilirsiniz..

PENDİK KADIKÖY 23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Pendik Kadıköy 23 Haziran seçim sonuçları henüz belli olmadı. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı belli olduğu zaman haberimiz içerisinden ve aksam.com.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Binali Yıldırım 23 Haziran oy oranı henüz belli olmadı. Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden yayınlanacaktır.

PENDİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Pendik; uluslararası havalimanı, Türkiye’nin en büyük teknoloji merkezi, Türkiye’nin ikinci büyük hastanesi ve İstanbul’un üçüncü büyük marinasıyla Türkiye’nin önemli ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Tarihi çarşısı, alışveriş merkezleri, uluslararası festivalleri, eğlence mekânları, donanımlı kültür ve spor merkezleri, 5 yıldızlı otelleri ve modern yaşam alanlarıyla Pendik, yaşanabilir kentler arasında ilk sıralarda yer alıyor.Doğal güzellikleri, cıvıl cıvıl parkları, yemyeşil ormanları ve açık spor sahalarıyla Pendik, İstanbul’a gelen turistler için de çekim merkezi. İlçe halkının konukseverliğiyle beraber Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tatmak, Doğa Bilim Müzesi ve Aydos Kalesi gibi tarihi ve turistik yerleri gezmek için Pendik, ideal bir ortam sunuyor. Doğa yürüyüşleri, bisiklet ve jip safarileri, ralli ve yelken yarışları, yamaç paraşütü, planörle uçuş ve daha birçok doğa sporuna da ev sahipliği yapan Pendik, aksiyon sporları tutkunlarına eşsiz fırsatlar sunuyor.

KONUM

Anadolu’nun İstanbul’a giriş kapısı niteliğindeki Pendik; doğuda Tuzla, kuzeyde Sultanbeyli, batıda Kartal ve güneyde Marmara Denizine komşudur. Yaklaşık 190 km² yüzölçümlü Pendik, 7,5 km sahil şeridine sahiptir. İstanbul'un en yüksek tepesi olan Aydos’la sınır olan Pendik, İstanbul'un en büyük su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı’nı da ilçe sınırları içerisinde barındırıyor.

NÜFUS

Geçmişten günümüze farklı dönemlerde aldığı göçlerle Pendik’in bugünkü demografik yapısı ortaya çıkmıştır. 1924 Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesiyle Preveze, Drama ve Yanya gibi kentlerden; 1930’lu yıllarda Anadolu’dan; 1960 itibarıyla hem Anadolu hem Almanya hem de Balkan ülkelerinden göçler alan Pendik’in nüfusu, 1990’lara varıldığında 235 bine ulaşmıştır. TÜİK kayıtlarına göre ilçenin bugünkü nüfusu 681 bindir.

ULAŞIM

Pendik, uluslararası kara, hava ve deniz yoluyla Türkiye’de üçü bir arada ulaşım olanakları bulunan nadir kentlerden biri olarak göze çarpıyor. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, şehrin merkezine 12 kilometre mesafedeyken deniz yolu terminalinin merkeze uzaklığı yalnızca 100 metredir. İstanbul Anadolu Yakasında Yüksek Hızlı Tren İstasyonunun merkezi konumunda olan Pendik’in bu hat sayesinden doğrudan Ankara ve Konya’yla bağlantısı sağlanmış oluyor. Yine Pendik, Kadıköy-Pendik Metrosuyla hem Metrobüs hem de Marmaray’la Avrupa Yakasına entegre edilmiş oluyor.

KADIKÖY HAKKINDA GENEL BİLGİ

Kadıköy, İstanbul’un Anadolu yakasında, Kocaeli Yarımadası üzerindedir. Kuzeyinde Üsküdar ve Ümraniye, doğusunda Maltepe ilçeleri, güneyinde Marmara denizi vardır. Yüzölçümü 33 kilometrekaredir. Bugün Tunus’un bulunduğu yerde M.Ö. 825 yılında Sur şehrinden gelen Fenikeliler (Tyrienler) bir şehir kurmuş , sonraları Kartaca adını alan bu yerleşim merkezine “Karchedon” adı verilmişti.

Fenikeliler Kadıköy’e yerleşmeye başlayınca buraya “Yenişehir” anlamına gelen Chalkedon demişlerdir. Karchedon ve Chalkedon kelimelerinin ikisi de Fenike ismidir. Birbirine yakınlığı da gayet açıktır ve böylece Kalkedon’un bir Fenike şehri olduğu kanaati açıklık kazanır. Daha sonraki yıllarda İstanbul Türkler tarafından zapt edilmiş ve Kadıköy, Fatih’in ilk kadısı olan Hıdır Bey’e makam ödeneği karşılığı arpalık olarak verilmiştir. Böylece Kadıköy ismi yerleşip , günümüze kadar gelmiştir. Tam olmamakla beraber kısmen kesinlik kazanan şudur ki: M.Ö.685 yılında Korint’ten gelen Megaralılar Kadıköy’de gene M.Ö. 658 yılında bir başka Megariyen Kabilesi de Bizans idaresinde Sarayburnu’na yerleşmişlerdir.

Bizas, yerleşim yerini tayin etmek için Delf şehrindeki kahinlere sorar ve “Körlerin karşısına yerleş! ” önerisini alır. Bizas, Sarayburnu’na gelince yörenin güzelliğine hayran olur ve karşı tarafta yaşayan insanların bu güzel yer dururken Kadıköy’e yerleşmelerini körlükle vasıflandırarak, aradığı yerin Sarayburnu olduğuna inanır ve körler diyarı kabul ettiği Kadıköy’ün karşısına yerleşerek Bizans şehrinin nüvesini atar. İstanbul’un Bizas tarafından yerleşim merkezi olarak seçilmesinde Delf Kahinlerinin “Körlerin karşısına yerleş ! ” efsanesi, bugüne kadar her kitaba geçmiş ve böyle kabul edilmiştir.

Kadıköy’ün kuruluşu, Bizans’tan, yani İstanbul’un kuruluşundan 17 yıl kadar öncedir. Kuruluş tarihi olarak M.Ö. 675 yılı kabul edilir.

Fikirtepe’den sonraki ilk yerleşme bugünkü Moda Burnu ile Yoğurtçu arasında kalan yerde kurulan Halkedon (Bakır ülkesi) olmuştur. Bu şehirden günümüzen herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır. Fetih yıllarında küçük bir yerleşim birimi olan Kadıköy, fethi takib eden yıllarda da çok büyük bir gelişme göstermemiştir. Kadı Hızır Bey’in, bugünkü Osmanağa Camii’nin bulunduğu yere yaptırdığı cami, Osmanlı’nın buradaki ilk önemli yapısı olmuştur.

Kadıköy’ün asıl gelişmesi, 19. yüzyılın 2. yarısında, Selimiye Kışlası, Haydarpaşa Askeri Hastanesi gibi önemli yapıların inşasından sonra başlamıştır. Özellikle 1857’de başlayan düzenli vapur seferleri Kadıköy’ü yerleşim için daha tercih edilir bir mevki haline getirmiştir. Kadıköy’ün bu özelliği günümüze kadar devam etmiştir.