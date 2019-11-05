Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7546
  • 6,3771
  • 275.827
  • 100525
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

AA

Onur Tuna'nın paylaşımı takipçilerini korkuttu!
Hercai'nin yıldızından takdirlik hareket
Ünlü çiftin 9 aylık oğlundan halay şov!
Kerem Bürsin'den olay yaratan sözlerine yeni açıklama
Burcu Esmersoy'dan o ilişki hakkında ilk yorum
<p>Atatürk Baraj Göletinin sağ şeridi ‘yeşil’ renge büründü. İhbar üzerine barajda incelemede buluna

Atatürk Barajında Korkutan Görüntü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

MSB: Tel Abyad'da patlamamış eski uçak mühimmatı SAS Timleri tarafından imha edildi

Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi