Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
AA