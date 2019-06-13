13 Haziran 2019 Perşembe 14:49 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:47
Pençe Harekatı'nda patlatılmaya hazır EYP imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren harekat kapsamında, patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı imha edildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) kontrollü patlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.
Harekat kapsamında, Hakurk bölgesinde komandoların yaptığı arama tarama faaliyeti sırasında patlatılmaya hazır EYP düzeneği ile 20 litrelik plastik kabin içerisinde amonyum nitrat, 22 elektrikli fünye, 13 basma düzeneği ve 20 metre infilaklı fitil ele geçirilerek imha edildi.
AA