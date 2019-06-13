Pençe Harekatı'nda patlatılmaya hazır EYP imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) kontrollü patlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.

Harekat kapsamında, Hakurk bölgesinde komandoların yaptığı arama tarama faaliyeti sırasında patlatılmaya hazır EYP düzeneği ile 20 litrelik plastik kabin içerisinde amonyum nitrat, 22 elektrikli fünye, 13 basma düzeneği ve 20 metre infilaklı fitil ele geçirilerek imha edildi.

AA