'Pençe Harekatı'nın 6'ncı gününde Sınıra 'Bora' sevkiyatı yapıldı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla TSK tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekâtı' 6'ncı gününde de sürdürülüyor. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra 4 komando tugayının katıldığı harekât kapsamında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belirlenen terör hedefleri, 105 milimetrelik dağ obüslerince karadan, Malatya ve Diyarbakır jet üslerinden havalanan uçaklar ve yerli üretim ATAK taarruz helikopterleriyle ise havadan bombalanarak imha ediliyor.

Hava hücum harekâtıyla bölgeye inen komandolar tarafından yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağara ve sığınaklarda 2 bin doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 2 bin 800 Kalaşnikof mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar kontrollü olarak imha edilirken, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Hârekatın yürütüldüğü Hakurk'un karşısındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde gece boyu askeri hareketlilik yaşandı. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na çok sayıda askeri personel ve araç ile ilk kez 'Pençe Harekâtı'nda kullanılan 280 kilometrenin üzerinde menzile sahip yerli balistik füze 'Bora' sevkiyatı yapıldı. Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) bulunan 'Bora' füzeleri, tahrip parça tesirli 470 kilogram patlayıcı taşıyor.

22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekât kapsamında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 22 oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekâtın durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında 3 PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Harekât kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 2 bin doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 2 bin 800 AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

(DHA)