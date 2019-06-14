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14 Haziran 2019 Cuma 12:56 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 13:01

Pençe Harekatı'nda imha edilen mağara sayısı 118'e çıktı

Pençe Harekatı'nda imha edilen mağara sayısı 118'e çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı ile toplam 48 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, imha edilen mağara ve sığınakların sayısı da 118'e çıktığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda terör örgütü PKK'nın mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edilmeye devam ediliyor.

27 Mayıs tarihinde başlayan harekat kapsamında şuana kadar toplam 48 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İmha edilen mayın/EYP sayısı da 80 oldu. Terör örgütünün kullandığı toplam 118 mağara ve sığınak da içerisindeki mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.

Ayrıca PKK'lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 12 adet AK-47 piyade tüfeği, 9880 AK-47 mühimmatı, 664 BKC mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar, 17 RPG-7 roketi, 1 Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 13 el bombası, 3250 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

 

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