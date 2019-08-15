Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5927
  • 6,2433
  • 271.061
  • 97205.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Pençe Harekatı'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

Pençe Harekatı'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

Pençe Harekatı'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

Pençe Harekatı kapsamında ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında bölücü terör örgütüne ait mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Mağara ve sığınaklarda ele geçirilen bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir AT-4 ısı güdümlü omuzdan atılan füze, hasar görmüş bir RPG-7 roketatar, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği gece görüş dürbünü, bir 8x30 gündüz görüş el dürbünü, iki kasatura, bir fotoğraf makinesi, bir antitank roket mühimmatı, 10 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 20 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 30 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 700 adet BKC mühimmatı, 10 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, bir el bombası, örgüt elebaşları tarafından kullanılan bir Yaesu sabit merkez telsiz, iki Yaesu el telsizi, 4 keskin nişancı gizleme ağı, 4 EYP basma düzeneği, 50 metre saniyeli fitil, antitank mayın, mühimmat kutusu, kullanıma hazır EYP düzeneği, 15 fünye ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi yerinde imha edildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burak ve Fahriye'nin panik anları
Damat adayı intihar etmişi! Zuhal Topal'dan ilk yorum
Çağatay Ulusoy'un yeni imajı şoke etti!
Simge konseri terk edince yuhalandı
Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
<p>Burdurlu kadınlar Edinilen bilgiye göre merkez Karatay ilçesi Köseali Yaylası´nda tarlasını sulam

Mısır Tarlasında Korkutan Obruk

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp'a iki yeni özellik birden

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları