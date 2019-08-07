Son dakika... Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha öldürüldü
MSB: Hakurk bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz daha hale getirildi. Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplan terörist sayısı 80 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu." denildi.