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13 Haziran 2019 Perşembe 11:49 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:49

Pençe Harekatı kapsamında teröristlere ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu

Pençe Harekatı kapsamında teröristlere ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu

Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla vuruldu.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatı ile vurulduğu bildirildi.

(AA)

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