27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:44 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:44
Pehlivan 'yağma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Edirne'de bir pehlivan "yağma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisinde güreşen T.U, "yağma" suçlamasıyla gözaltına alındı.
T.U. emniyetteki gözaltı işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
T.U, geçen hafta Bulgaristan'da düzenlenen güreş organizasyonunda başpehlivan olarak kürsüye çıkmıştı.
(AA)